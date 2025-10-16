El Defensor de la PNP, Máximo Ramírez, asegura que “hay gente infiltrada” que alteró el desarrollo de la marcha, la cual se desarrolló de manera pacífica hasta aproximadamente las 7 p.m. Ramírez sostiene que estos sujetos, que portaban bombas molotov y material pirotécnico, iniciaron los actos vandálicos en la avenida Abancay con la intención de irrumpir en el Congreso, lo que forzó la reacción de las fuerzas del orden.

Vea también: Jóvenes realizan pintas en contra de la policía tras la muerte de Eduardo Ruiz Sanz en la marcha

Esta acusación busca explicar el punto de quiebre en la protesta, que dejó un saldo de 84 policías heridos con politraumatismos, cabezas rotas y labios partidos, según el reporte oficial de la institución. Frente a las versiones sobre el uso de perdigones, el representante policial aclaró que los efectivos utilizan postas de goma, a las que describió como “bolitas de chicle”, y no proyectiles metálicos, en cumplimiento de los protocolos establecidos.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO