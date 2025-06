Felisa asegura que notó la traición cuando Eduardo, quien antes pasaba días sin bañarse, comenzó a preocuparse por su apariencia de manera repentina. Ella cree que esa transformación fue provocada por Daysi, la mujer que hoy considera responsable del distanciamiento entre Eduardo y su hija de 11 años.

Mientras tanto, Eduardo afirma que no traicionó, sino que simplemente se enamoró de alguien que lo hizo sentir valorado tras años de humillación por parte de su esposa. Sostiene que su relación con Daysi no debería afectar el vínculo con su hija, aunque admite que no está cumpliendo con la pensión. El conciliador José Andrés Chumán sugiere una terapia familiar, ya que existe un mandato de visitas y obligación alimentaria.

