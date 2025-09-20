Lo que parecía un capítulo cerrado en la vida de Génesis Tapia dio un giro inesperado. Tras anunciar públicamente el inicio de su proceso de divorcio en julio, la exchica reality confirmó que se ha reconciliado con su esposo, Kike Márquez Arévalo. La noticia llegó el 19 de septiembre, cuando Tapia actualizó su estado sentimental en Facebook a “casada con Kike Márquez” y compartió una fotografía en Instagram donde ambos aparecen tomados de la mano.

La publicación fue acompañada por un mensaje de Márquez que no pasó desapercibido: “El amor no es una pelea, pero vale pelear por él, así que seguiré luchando por nuestro amor. Ya 9 años juntos, con muchas altas y bajas, pero seguimos juntos por la gracia de Dios”. El gesto fue interpretado como una declaración de compromiso renovado, luego de semanas de tensión y especulación.

De la ruptura a la reconciliación

En julio, Génesis Tapia había declarado que no contemplaba una nueva oportunidad con su esposo, luego de una nueva decepción que la llevó a iniciar formalmente los trámites de divorcio. Incluso mencionó que evaluaba solicitar una indemnización por conducta deshonrosa. “No había marcha atrás”, dijo en ese momento. Sin embargo, los gestos públicos recientes indican que la pareja ha decidido darse una nueva oportunidad.

La historia entre Tapia y Márquez ha estado marcada por episodios de tensión, distanciamiento y reconciliación. En medio del proceso de separación, la abogada fue vinculada con el empresario Joshua Franco, quien aseguró haber tenido un romance con ella. A pesar de las controversias, Génesis y Kike han optado por reafirmar su vínculo matrimonial.

Génesis Tapia: Reacciones divididas en redes y medios

La reconciliación ha generado diversas reacciones en redes sociales. Mientras algunos seguidores celebran el regreso de la pareja, otros cuestionan la decisión de Génesis Tapia, recordando las declaraciones previas sobre infidelidades y desgaste emocional. “Cada quien sabe lo que vive en su relación”, escribió una usuaria, mientras otros pidieron respeto por su proceso personal.

Magaly Medina, por su parte, criticó duramente la decisión de Tapia, al ver que empezó a viajar con el que según la misma influencer, era su expareja, asegurando que “aún no ha aprendido sobre inteligencia emocional” y cuestionando la estabilidad de su vínculo con Márquez. La conductora de espectáculos también desmontó la versión de que su viaje a Brasil fue solo por negocios, señalando evidencias públicas de la reconciliación.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO