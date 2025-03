Delany suelta la lengua sobre la foquita Farfán. La ex saliente del exfutbolista se sentó en el pódcast de Carla Chevez a revelar detalles que no conocíamos sobre la última pareja oficializada del pelotero, Xiomy Kanashiro. “Ella me ha visto en dos oportunidades y ella lo sabe”, aseguró Delany.

Delany recordó con amargura a la chinita. “Cuando no tienes nada bueno que decir sobre una persona, mejor no decir nada… Nosotros nunca hemos cruzado palabra”, comentó Delany. La Foquita vivía su soltería a mil por hora, tanto es así que nunca la oficializó, pero ahora…

