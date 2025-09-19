Delany López sorprendió a más de uno al mostrarse como defensora de Jefferson Farfán, luego de arremeter contra Olenka Mejía por la denuncia que le interpuso al exfutbolista por presunta difamación.

“[Estás nuevamente citada en Fiscalía, ¿Qué proceso estás llevando? ¿Es también con Jefferson Farfán?] Es un tema de todas las demandas que él me hizo anteriormente. Hemos hecho la contrademanda por así decirlo y por denuncia calumniosa”, había señalado la excuñada de Yahaira Plasencia a Magaly Tv, la firme.

Ante esto, Delany mostró su molestia por la medida tomada por la influencer. “No estoy de acuerdo, en general, que se pongan a hacer perder tiempo al Juzgado, cuando hay casos más importantes”, expresó.

“Ella se la ha pasado demandando, no sé cuántos años, la verdad, por eso dije: ‘Seguro el abogado le sale gratis’. Porque yo, particularmente, pagar abogados, es carísimo y agotador”, agregó.

Por último, la joven manifestó que “Sabemos cómo es la justicia aquí. Esos temas legales, la verdad que no los entiendo, no quiero tampoco saber nada que tenga que ver con ellos”.

