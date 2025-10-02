Delany López, expareja de Jefferson Farfán, sorprendió al referirse a la complicada situación legal que enfrenta el exfutbolista con su primo Cristian Guadalupe, conocido popularmente como ‘Cri Cri’. La modelo lamentó que un tema de carácter familiar haya llegado a exponerse públicamente.

“Es una pena que un tema familiar se vea expuesto de esta manera, es lamentable, sabemos que nadie está libre de este tipo de problemas”, expresó Delany al ser consultada sobre el proceso judicial que involucra a la ‘Foquita’.

Delany López marca distancia de Jefferson Farfán

La también empresaria dejó en claro que ya no mantiene ninguna relación con el exfutbolista y que no desea involucrarse en sus controversias personales. “En su momento le di mi apoyo, pero a la fecha es algo que a mí no me compete y yo saldría sobrando”, afirmó tajante.

Asimismo, aseguró que prefiere mantenerse al margen de cualquier situación ligada al exfutbolista: “Es algo que él con su familia lo tienen que resolver, no yo. No he vuelto a hablar con él y no creo que vuelva a hablar, y así me siento tranquila, así me quiero quedar”, agregó.

El trasfondo del conflicto de ‘Cri Cri’ y Farfán

Como se recuerda, Cristian Martínez Guadalupe fue acusado de abuso sexual, denuncia que su defensa ha cuestionado desde un inicio. Eduardo Medina, abogado del primo de Farfán, explicó que, según los propios familiares de ‘Cri Cri’, la denuncia tendría motivaciones relacionadas con el entorno económico del exfutbolista. “El único que tenía después de Jefferson el poder de administrar y mantener al tanto todo, era él”, indicó.

