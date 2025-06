La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, reafirmó su condición como titular legítima del Ministerio Público para el periodo 2024-2027. En medio de la controversia por la restitución de Patricia Benavides, negó que exista una crisis institucional y rechazó la usurpación de funciones que le atribuye su antecesora.

“No hay crisis. El tema de la crisis la ha generado una decisión que todavía no está debidamente notificada por parte de la JNJ. Ese tema ni siquiera es un tema de pugnas. Dicen que hay dos fiscales de la Nación, no existe tal situación; hay una fiscal de la Nación legítima, que soy yo”, indicó.

En declaraciones a la prensa, Delia Espinoza señaló que la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que repone a Patricia Benavides aún no ha sido notificada formalmente, por lo que esta última no forma parte oficialmente del Ministerio Público.

“Yo soy fiscal de la Nación, la señora ha venido y no es parte todavía de la Fiscalía. Todavía no se nos ha devuelto la notificación debidamente completa”, agregó. Además, la fiscal Espinoza interpuso una denuncia penal contra Patricia Benavides y su comitiva por ingresar de manera irregular a la sede del Ministerio Público.

Delia Espinoza señala disposición al diálogo

Por otro lado, aseguró que está dispuesta a recibirla si solicita una audiencia formal, pero rechazó cualquier acción fuera del marco legal. “La doctora todavía no ha sido respuesta formalmente, no se puede hablar de una colega; es una ciudadana respetable y ella debe respetar las formas y procedimientos. Yo me voy a sentar no para resolver el tema, ese tema es jurídico y le corresponde a la JNJ que nos notifique con las formalidades”, apuntó.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO