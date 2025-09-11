Un sujeto armado irrumpió en la vivienda de una mujer en el barrio El Bosque de Cartagena, Colombia y, tras intimidarla con un arma de fuego, la despojó de sus pertenencias y la obligó a mostrarle sus partes íntimas.

El hecho en las últimas horas ocurrió dentro de la reja de ingreso de la casa, donde la víctima creyó estar segura, según información de medidos locales.

Delincuente asalta a joven y todo queda en video

El testimonio de la víctima reveló que el hombre le robó el celular y dinero, pero además la humilló al pedirle que se bajara el pantalón.

“Vaya, apúrate, bájate ese pantalón”, fueron las palabras del agresor, según recordó la víctima.

Tras cometer el atroz acto, el agresor huyó en una motocicleta negra, dejando a la mujer en estado de shock.

Entre lágrimas, la joven contó que lo denunció horas más tarde del asalto, al presentar las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de su casa. Detalló el hecho como “una humillación“.

Indignación en la comunidad

Vecinos del sector expresaron su repudio y exigieron mayor presencia policial, denunciando que la inseguridad en la zona se ha intensificado.

“Vivimos con miedo; ya ni en nuestras casas estamos seguros”, lamentó una residente en redes sociales.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un comunicado oficial sobre la investigación.

