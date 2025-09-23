Delincuente dispara en la cara a joven que lo encaró en salida de fiesta en San Juan de Lurigancho, hecho que deja a la víctima, identificada como David Ayala, en estado crítico. El joven de 23 años caminaba junto a sus amigos tras asistir a una reunión nocturna, cuando un mototaxi se detuvo y de él bajó un sujeto armado que los apuntó, aunque el delincuente abrió fuego al ser enfrentado, lo que evidencia la brutalidad de los asaltos en la capital.

El atacante huyó del lugar sin llevarse pertenencias, mientras los testigos, que se encontraban en shock por la rapidez del hecho, intentaron socorrer a David Ayala. La Policía informó que la investigación busca identificar al mototaxi involucrado y al agresor, mientras vecinos alertan que la inseguridad crece en zonas concurridas y que este tipo de ataques refuerzan el temor de la ciudadanía en las calles.

