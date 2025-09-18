Un delincuente fue captado por cámaras de seguridad dejando un explosivo en un taller mecánico de Huaycán, en un hecho ocurrido durante la madrugada que alertó a toda la comunidad. El sujeto, cuya identidad se busca determinar mediante el análisis de las imágenes con máximo zoom, actuó con total tranquilidad antes de huir corriendo del lugar.

Las autoridades revisan minuciosamente el material audiovisual, pues el accionar del individuo sugiere un nuevo modus operandi de ataques contra negocios. Los propietarios del taller descubrieron el peligroso elemento a tiempo, previniendo consecuencias devastadoras para su negocio y vecinos. Este incidente genera alarma entre los comerciantes de la zona, quienes exigen mayor seguridad ante posibles actos de extorsión o vandalismo.

