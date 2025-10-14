Un hombre que se dedicaba al delivery perdió la vida tras ser atacado a tiros para robarle su motocicleta, un violento hecho que evidencia la inseguridad en las zonas altas de Villa María del Triunfo. Este crimen ocurrió cerca de las 10:00 p.m., donde el delincuente, quien actuó con total impunidad, huyó con el vehículo del trabajador como si nada hubiera sucedido.

Julio César Ortiz López, de 23 años, recibió ocho disparos en el asentamiento humano Micaela Bastidas, un lugar que los vecinos señalan como peligroso debido a la escasa iluminación y a la falta de cámaras de seguridad. La Policía Nacional realizó las diligencias para el levantamiento del cadáver y su traslado a la morgue central, mientras la comunidad clama por justicia.

