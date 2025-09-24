Un mecánico revisaba un auto cuando se lo robaron en Villa María del Triunfo, un audaz delito donde tres sujetos armados aprovecharon el momento en que el dueño y el técnico abrían el vehículo. Los delincuentes, quienes actuaron con total desfachatez a plena luz del día, amenazaron a ambas personas para luego huir con la camioneta. Además del automotor, los ladrones despojaron al conductor de su celular y dinero en efectivo.

Vecinos de la zona comercial donde ocurrió el hecho denuncian que este tipo de robos se repite con frecuencia, ya que los delincuentes aprovechan la gran cantidad de vehículos estacionados. Señalan que los fascinerosos suelen llegar armados y operan con rapidez, lo que genera una creciente sensación de inseguridad entre los comerciantes y transeúntes.

