Delincuentes armados roban furgón de fresas en Los Olivos, sorprendiendo a trabajadores que fueron intimidados en segundos dentro del almacén. Aunque uno de los asaltantes revisó los bolsillos de un empleado para llevarse su celular y las llaves del vehículo, el atraco se resolvió gracias al sistema de GPS que permitió ubicar la unidad. Este hecho evidencia cómo los robos violentos en la capital se ejecutan con rapidez, mientras que las víctimas deben afrontar pérdidas inmediatas que afectan su sustento.

Vea también: Especialista cuestiona medidas que avivan la violencia en lugar de resolverla

El propietario del furgón denunció que en la comisaría le recomendaron volver otro día, lo que refleja una preocupante demora en la atención policial pese a la gravedad del caso. Si bien el vehículo fue recuperado, la experiencia dejó en claro que la inseguridad persiste en Los Olivos, donde los comerciantes exigen mayor protección y respuestas efectivas que eviten nuevos ataques.

