Peligrosos delincuentes asaltaron una importadora y una tienda de postres en Santa Anita, dejando a un trabajador hospitalizado con un disparo en la pierna por resistirse al robo. Los atacantes, identificados por testigos como dos sujetos armados que vestían polo azul y gorra negra, ingresaron violentamente al local comercial para sustraer celulares, laptops y carteras del personal.

En el segundo asalto a la tienda de postres, los mismos criminales obligaron a una clienta a ingresar a sus aplicativos bancarios bajo amenaza, mientras el trabajador del lugar logró esconder su teléfono y escapar del lugar. Los vecinos del sector exigen mayor presencia policial, pues los delincuentes continúan operando con impunidad y buscando nuevas víctimas para sus robos agresivos.

