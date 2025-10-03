Delincuentes encapuchados roban motocarga a empujones en Tumbes y generan alarma en la comunidad. El atraco ocurrió durante la noche, cuando dos hombres con mascarillas aprovecharon la oscuridad para llevarse el vehículo sin levantar sospechas, aunque las cámaras de seguridad registraron el hecho. La víctima, que depende de su moto car para trabajar, denunció que se trató de un acto planificado, ya que los ladrones actuaron con precisión y sin titubear.

Tras el robo, el dueño de la moto car pidió ayuda a los vecinos de la zona para identificar a los responsables, quienes se dieron a la fuga en medio de la penumbra. La Policía Nacional informó que intensifica los operativos en Tumbes, pues este tipo de delitos afectan directamente a los transportistas y a la economía local. Además, instó a la ciudadanía a brindar información que facilite la captura de los asaltantes.

