Delincuentes fingen ser pareja y golpean brutalmente a un hombre en la calle cuando este los increpó por seguirlo. La víctima fue cogoteada y tirada al piso, pero logró levantarse para intentar defenderse, aunque los atacantes volvieron a derribarlo y lo patearon en el rostro. Este hecho, que evidencia la violencia con la que actúan las bandas en zonas urbanas, generó gran alarma entre los transeúntes que presenciaron la escena.

Tras la agresión, los delincuentes huyeron en un mototaxi conducido por un tercer cómplice, aunque fueron rápidamente interceptados por el serenazgo gracias al monitoreo de cámaras de seguridad. La intervención permitió detener a la pareja y trasladarlos a la comisaría, lo que refuerza la importancia de la coordinación ciudadana y policial en medio del aumento de asaltos callejeros.

