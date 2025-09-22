Un grupo de delincuentes le rompe la cabeza a su víctima en un brutal asalto registrado en Surco, donde la violencia escaló rápidamente a pesar de la cooperación del afectado. La agresión, que quedó registrada en video, muestra cómo dos sujetos armados descendieron de un mototaxi para cercar a el hombre. Este modus operandi, que evidencia una peligrosa escalada de crueldad, ha encendido las alarmas sobre la seguridad en los paraderos durante la madrugada.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 6:00 a.m. en el cruce de la Avenida Agustín de la Rosa Lozano, mientras el trabajador esperaba el transporte público para dirigirse a su centro laboral. Aunque el ciudadano entregó todo de inmediato, el criminal le propinó un segundo golpe en el cráneo antes de huir con el botín.

