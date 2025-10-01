Delincuentes matan a una mascota que defendió a su dueño en el distrito de Comas, lo que provocó que vecinos ejecutaran un acto de justicia popular al incinerar el mototaxi utilizado para la fuga. El animal, un perro de 14 años llamado Apolo, reaccionó cuando dos sujetos encañonaron a su propietario de 28 años en la segunda zona de Collique. La reacción ciudadana ocurrió después de que los pobladores localizaran el vehículo de color rojo, el cual fue rociado con combustible y reducido a cenizas frente a la impotencia colectiva.

El hecho registrado por cámaras de seguridad muestra el preciso momento en que el sujeto de polera blanca dispara al cráneo del animal que protegía a la familia. Los dueños de Apolo, quienes llevaban 14 años considerándolo parte de la familia, realizaron el entierro en el jardín de su vivienda mientras esperaban la llegada de la Policía Nacional y peritos de criminalística. Las autoridades, que se presentaron en el lugar para investigar el vínculo del vehículo calcinado con los atacantes, ahora analizan las imágenes que permitirían identificar a los responsables del fatal ataque .

