Tres delincuentes sustrajeron 30 mil soles de la vivienda de un integrante de Agua Marina en Sechura, tras forzar la puerta principal con una pata de cabra durante la madrugada. El hecho ocurrió a pesar de que la casa está ubicada al costado de la municipalidad distrital, donde existe resguardo de serenazgo, lo que ha generado cuestionamientos sobre la efectividad de la seguridad en la zona.

Los sujetos, quienes actuaron con precisión, ignoraron valiosas pertenencias como joyas y electrodomésticos que había en el lugar, enfocándose exclusivamente en el dinero en efectivo. Este modus operandi, según las primeras investigaciones policiales, sugiere que los criminales contaban con información interna sobre la presencia del dinero en la vivienda, lo que apunta a una posible filtración.

