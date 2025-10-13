Delincuentes robaron 67,000 soles en iPhones y efectivo de una tienda en Gamarra, donde actuaron con total impunidad durante aproximadamente diez minutos en el segundo nivel de la galería. Los sujetos, cuya identidad se mantiene en investigación, utilizaron un cincel para forzar las cerraduras mientras las cámaras de seguridad grababan cómo vaciaban los mostradores y la caja registradora, aunque ningún agente de seguridad del centro comercial detectó el ilícito mientras ocurría.

Vea también: Depravado abusa de su hija de 20 años delante de su otro hijo de tan solo 8 ¡Y todo en plena calle!

Los trabajadores descubrieron el local saqueado cuando llegaron a iniciar labores, encontrando todas las cerraduras forzadas y la mercadería sustraída completamente. El afectado, un emprendedor y padre de familia que llevaba apenas ocho meses operando en esta galería, perdió tanto los celulares de exhibición como los guardados en almacén, además del dinero correspondiente a las ventas del día anterior que supera los sesenta mil soles según las primeras estimaciones.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO