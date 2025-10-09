Un dentista vive de milagro tras ser baleado en su consultorio de Independencia por un sujeto que se hizo pasar por paciente, en un ataque premeditado donde el agresor llegó en motocicleta con casco para ocultar su identidad antes de disparar aproximadamente cinco veces a quemarropa contra el profesional de la salud. Giancalo López Borbor, de 39 años, recibió impactos de bala en el tórax, la cabeza y pierna, mientras el criminal también le sustrajo su teléfono celular en un hecho que las autoridades no descartan esté relacionado con extorsiones o represalias del crimen organizado. El sonido de los disparos alertó a los vecinos y familiares, quienes encontraron al odontólogo tendido en el suelo y presenciaron cómo su madre se desvanecía ante el impactante escenario de violencia que se vivió en el establecimiento de salud.

Testigos y moradores del lugar ayudaron a cargar al herido utilizando una sábana como camilla improvisada hasta donde se encontraba la policía, la cual coordinó su traslado de emergencia a la Clínica Jesús del Norte donde recibe atención médica especializada para salvar su vida. La víctima había descendido momentáneamente para aplicar ambientador en el pasadizo antes de abrir la puerta a su verdugo, quien luego subió con él al segundo piso donde se ubica el consultorio dental en un modus operandi que revela la planificación del ataque. Este violento episodio evidencia la vulnerabilidad de los profesionales sanitarios ante las organizaciones criminales, las cuales operan con impunidad en distintos distritos de Lima Metropolitana y afectan particularmente a comerciantes y empresarios que son extorsionados sistemáticamente por grupos delictivos.

