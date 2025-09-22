Un reportaje periodístico denuncia que el Ministerio de Educación, bajo la gestión de Morgan Quero, autorizó compras de camisas, galletas y un vaporizador de prendas con recursos de la caja chica del sector. Los gastos, que incluyen más de 3,000 paquetes de galletas de diversos sabores, snacks, gaseosas y servicios de lavandería, suman un total que supera los 8,300 soles, según las facturas revisadas. Estas adquisiciones, realizadas en un contexto donde instituciones educativas emblemáticas como el Colegio Guadalupe presentan graves carencias de infraestructura, han generado cuestionamientos sobre el criterio en el uso de los fondos públicos destinados a la educación en el país.

Documentos específicos detallan que solo en abril de 2024 se facturaron más de 400 soles en este tipo de ítems, mientras que en diciembre del mismo año el monto ascendió a 335 soles, incluyendo partidas para flor de jamaica y aceite de oliva. La revelación llega en un momento de especial sensibilidad, cuando miles de familias enfrentan dificultades económicas y las escuelas públicas requieren inversiones urgentes para garantizar condiciones mínimas de estudio. La contraloría podría verse en la obligación de iniciar una investigación de oficio para determinar si estos desembolsos se ajustaron a la normativa de uso de recursos estatales.

