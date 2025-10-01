Un depravado encerró a una menor de tan solo 14 años durante horas en San Juan de Lurigancho, alegando cínicamente que su accionar buscaba protegerla de un supuesto robo en la vía pública. La adolescente, demostrando notable presencia de ánimo, envió mensajes por WhatsApp a la central de seguridad municipal a las 6:45 a.m., compartiendo su ubicación en tiempo real mientras su captor le impedía abandonar la vivienda.

Vea también: Sujeto vendía la popular droga ‘tusi’ a jóvenes al lado de un nido

Al intentar el ingreso forzoso, la estudiante logró escapar ilesa mientras Jonathan Michelle Gálvez Peña, de 40 años, era reducido pese a oponer resistencia durante su detención en el distrito. El sujeto, quien ahora está internado en la comisaría Mariscal Cáceres, enfrentará investigaciones por el delito de secuestro agravado tras inventar una justificación que las autoridades califican como absurda.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO