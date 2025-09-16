Un depravado fue capturado tras grabar bajo la falda de escolares en el distrito de Puente Piedra, utilizando un morral con un celular estratégicamente colocado para filmarlas sin ser detectado. El sujeto, identificado como Miguel Huasasquiche Espichán de 45 años y alias “Ñato”, operaba frente a instituciones educativas durante la hora de salida, aprovechando la concentración de estudiantes para cometer sus delitos. Agentes del grupo Terna de la Policía Nacional, que ya lo tenían bajo vigilancia por sus antecedentes penales por robos y conductas similares, lo interceptaron en flagrancia mientras registraba imágenes íntimas de las menores sin su consentimiento.

La intervención policial confirmó que el individuo, quien reconoció su culpabilidad durante el procedimiento, actuaba con total impunidad y métodos calculados para evadir la ley. Las investigaciones revelan que el detenido posee historial delictivo por los mismos tipos de actos, lo que agrava su situación legal ante el sistema judicial. Las autoridades exhortan a posibles víctimas de este sujeto a presentar sus denuncias en la comisaría de Puente Piedra, donde permanece detenido a la espera de su procesamiento por violación a la intimidad y otros cargos relacionados. Este caso evidencia la necesidad de fortalecer la seguridad en entornos escolares y promover mecanismos de alerta temprana contra acosadores sexuales.

