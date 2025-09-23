Jonathan Félix Lainez Moncada, el hombre de 39 años capturado por la captura de la niña de 11 años, declaró sin mostrar remordimiento sobre lo sucedido. El individuo, quien afirmó “La llevé a mi cuarto”, relató a las autoridades que la menor permaneció con él desde el domingo por la noche, tiempo durante el cual comieron, desayunaron y salieron a pasear. Su testimonio, que describe actividades como jugar con su celular, evidencia la frialdad con la que actuó, lo que ha generado indignación en la población.

El ahora detenido fue interceptado por la Policía Nacional luego de que un pasajero de un transporte público lo reconociera y alertara a las autoridades. Después de su captura, fue llevado primero a la comisaría de Santa Clara y posteriormente trasladado a las oficinas de Medicina Legal de Lima Este para los procedimientos de rigor. Al salir de la dependencia policial, el sujeto fue enfrentado por familiares y pobladores de la zona, quienes intentaron agredirlo ante la gravedad de los hechos que se le imputan, los cuales configuran el delito de secuestro agravado.

