“DESA II”, la organización criminal que opera como Sendero Luminoso, replica un sistema de células para controlar la extorsión a transportistas en Lima Norte. Según la hipótesis policial, sus miembros no se conocen entre sí y responden a un cabecilla que dirige las operaciones desde Venezuela, donde se concentran las ganancias ilícitas. Parte del dinero retornaría a Perú para financiar acciones violentas y sostener la estructura delictiva.

El golpe más reciente contra esta red dejó más de 20 detenidos en un megaoperativo realizado en Lima, Callao, Huacho, Arequipa y Tumbes. Entre los capturados figura Alexis Barrios Martínez, alias “Jorman”, identificado como uno de los cabecillas. La policía también intervino a Michael Rodríguez Pinto, quien se hacía pasar por taxista mientras negociaba cupos bajo amenaza de muerte. Tras las capturas, aún quedarían alrededor de 10 remanentes activos en el país, a quienes las autoridades siguen de cerca.

