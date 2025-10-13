Las autoridades de Utah, en Estados Unidos, arrestaron a Lizbeth Hurtado-Breton, madre de una bebé de tres meses, tras acusarla de torturar a su hija, un hecho que desató indignación pública y generó amplia cobertura en medios como Univisión Noticias y La Razón.

De acuerdo con los medios en mención, las autoridades señalan que la mujer presuntamente tapó la boca de la menor con cinta adhesiva y le provocó quemaduras en el rostro con agua hirviendo.

Posteriormente, el caso se dio a conocer luego de que los Servicios para Niños y Familias notificaran a la policía, después de que la bebé fuera hospitalizada a finales de septiembre con quemaduras graves, fracturas múltiples y hemorragia cerebral, así como otras lesiones en distintas etapas de curación.

Al respecto, de acuerdo con los documentos judiciales, el padre de la menor declaró que Lizbeth Hurtado-Breton la maltrataba por desear un varón y que no ejercía la misma violencia con sus hijos mayores.

Detalles del presunto abuso

Según Univisión Noticias y La Razón, el padre relató que, al llegar del trabajo, encontró a la bebé con cinta adhesiva en la boca porque “no paraba de llorar” y aseguró haberla visto obligar a la menor a comer, provocándole atragantamiento y sujetándole los brazos a la espalda.

Entretanto, sobre las quemaduras en la cara de la niña, la madre alegó que intentaba “aliviar su congestión” con vapor de agua hirviendo, pero admitió que no consideró cómo afectaría a la bebé y que después, le limpió el rostro con una servilleta, desprendiéndole la piel.

Las autoridades recibieron fotos y un video que el padre entregó como evidencia de los maltratos, donde se observa a la niña con la boca tapada y siendo alimentada a la fuerza.

De tal modo, los agentes arrestaron el martes a Lizbeth Hurtado-Breton y la trasladaron a la cárcel metropolitana del condado de Salt Lake, donde enfrenta cargos de tortura infantil y dos de abuso infantil agravado.