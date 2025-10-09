En Carabayllo, un desalmado envenenó perritos en el barrio donde vive, lo que provoca la indignación colectiva de los vecinos al confirmarse la muerte de Estrellita, una mascota de 4 años que fue rescatada del abandono. Mientras Chocolate se recupera en casa con suero y antídoto, sus dueños enfrentan gastos que superan los 200 soles, sin que el presunto responsable haya asumido ninguna responsabilidad económica por los tratamientos.

El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad que muestran a Mario Miguel Rivas Loarte dejando bandejas con alimento y veneno en la madrugada, un método que también afectó a Chocolate, otro can que logró sobrevivir tras recibir tratamiento veterinario urgente. El sujeto reconoció ante la policía su autoría, argumentando que estaba cansado de que los animales hicieran sus necesidades frente a su vivienda, una justificación que ha exacerbado la indignación ciudadana por la crueldad del método utilizado.

