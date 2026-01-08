Un desalmado sujeto es captado masacrando brutalmente a su propia madre en el asentamiento humano Juan Gabriel de Comas, en un video que evidencia la escalofriante violencia intrafamiliar que sufren muchas mujeres en el país.

La grabación muestra cómo el hombre la jala del cabello y la golpea con puños con una fuerza inhumana, un ataque que refleja la profunda crisis de valores y la impunidad que suele rodear estos casos en zonas vulnerables.

La mujer, tras recibir la golpiza, fue trasladada a un centro médico donde fue dada de alta, una situación que alertó a los vecinos quienes ahora buscan interponer una denuncia formal.

Esta movilización comunal subraya cómo la sociedad civil a veces debe suplir las falencias del sistema, exigiendo una respuesta urgente de las autoridades ante un delito que atenta contra los lazos familiares más básicos.

