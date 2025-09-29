Desalmados delincuentes entierran vivo a un abuelito de 90 años en San Antonio de Putina, Puno, para despojarlo de su vivienda y pertenencias. Leonardo Conori Valero fue encontrado por personal de Serenazgo, quienes respondieron a sus gemidos y lo liberaron de sogas en pies y manos. Los criminales cubrieron su cuerpo con sacos y piedras, método que buscaba impedir cualquier resistencia del nonagenario durante el saqueo sistemático de su propiedad en el centro poblado.

La víctima señala en su declaración que podrían involucrarse familiares interesados en su terreno, hipótesis que las autoridades investigan como móvil principal. Aunque el adulto mayor se encuentra físicamente estabilizado, el trauma psicológico persiste tras el brutal ataque que refleja los alarmantes niveles de crueldad delictiva en zonas rurales de la región puneña, donde los adultos mayores viven en vulnerabilidad constante.

