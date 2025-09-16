Bill Orosco decidió rendirle un póstumo homenaje a la emblemática orquesta de cumbia, Néctar, que estuvo liderada por su tío Johnny Orosco, quien falleció en mayo del 2007 en Argentina.

Es desde estas tierras, que el cantante en ascenso optó por recordar su imagen a través de las canciones como “El arbolito”, “Pecadora” o “El baile de la cumbia”, que hicieron famosa a la agrupación musical, y que a la fecha siguen siendo interpretadas por otros artistas, entre ellos Deyvis Orosco.

TRAGEDIA DE NÉCTAR

El Grupo Néctar, liderado por Johnny Orosco, ofreció su última presentación en Buenos Aires el 13 de mayo de 2007 antes de sufrir un trágico accidente en la autopista 25 de Mayo.

El vehículo en el que viajaban, conducido por el empresario Juan Murillo, cayó al vacío tras chocar con otro auto, causando la muerte de los ocho integrantes de la agrupación y cuatro acompañantes.

Los cuerpos fueron repatriados al Perú, donde miles de seguidores y familiares les rindieron homenaje en emotivos velorios en la Plaza de Acho y en el Campo Mapfre de Huachipa.

El entonces presidente Alan García otorgó al grupo la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos, mientras los fans despedían entre lágrimas a los intérpretes de clásicos como El arbolito y Pecadora.

