A su estilo, el reparto de JB celebra el día del padre con un divertido programa sobre los diferentes tipos de padres y sus personalidades ocurrentes. Desde los papás que no se acuerdan por su día y piden regalos caros, los papás que no se parecen fisicamente a sus hijos hasta los que recién serán papás en nueve meses y están sorprendidos con la noticia.

Tras un poco de incertidumbre, llega la doctora de la fertilidad con la noticia de un futuro embarazo en donde Alfredo es el papá pero Gaby no es la mamá, ¿quién podrá ser la madre?. Después de que Gaby se entera la infidelidad de su pareja no puede evitar enloquecer con la revelación. No te puedes perder este programa especial para los padres de familia.

