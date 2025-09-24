La policía desmanteló un búnker de microcomercializadores de drogas en el Callao tras un seguimiento paciente que culminó con un operativo en plena madrugada. Los agentes incursionaron en una casa de cuatro pisos en Ventanilla, que funcionaba como centro de operaciones de la banda criminal, dedicada al narcotráfico y sicariato. Durante el allanamiento se incautaron 244 kg de pasta básica de cocaína, además de armas de fuego y dinero en efectivo que evidencian la magnitud de esta organización delictiva.

Entre los detenidos figuran Vladimir Mendoza Gutiérrez (alias “El Gladys”), Angela Gómez Guillén (ciudadana venezolana conocida como “La Chamá”) y Judith Mendoza Gutiérrez (alias “Janeth”), quienes quedaron a disposición de las autoridades. El operativo también decomisó una pistola, un revólver, 14 municiones, 5 celulares y 4000 soles en efectivo, producto de las actividades ilícitas de la banda. Este golpe policial representa un avance significativo en la lucha contra la microcomercialización de drogas, que afecta particularmente a los distritos de Ventanilla y el Callao.

