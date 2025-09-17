Un hombre fue arrestado la noche del viernes 13 de septiembre en una sala de cines, tras orinar sobre un niño en medio de la proyección de la película Demon Slayer, en Arizona, Estados Unidos.

Testigos relataron que el hombre se levantó de su asiento, se bajó el pantalón y comenzó a orinar al niño. Luego volvió a sentarse “como si nada”, según el testimonio recogido por el medio Arizona’s Family.

Hombre orina a niño en cine y termina detenido

De acuerdo con la policía , el sospechoso fue identificado como Limil Hull y quedó imputado por exposición indecente, conducta desordenada, daños criminales y negarse a proporcionar un nombre verdadero.

El complejo AMC ofreció reembolsos, la opción de continuar la película en otra sala y snacks gratuitos para los afectados, según el mismo reporte.

Algunas publicaciones en redes sociales muestran como el pipí alcanzó a un menor, quien se encontraba con su amigos disfrutando de la película.

🇺🇸 | Un hombre en un cine en Arizona se bajó la cremallera en medio de una película y orinó sobre un niño que estaba sentado cerca.



Las personas presentes lo sacaron de su asiento y lo golpearon hasta que no pudo mantenerse en pie. pic.twitter.com/oJPY0hd7uD — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 15, 2025

El hombre recibió golpes por parte del público, en el video compartido por Alerta Mundial se escucha como los espectadores le dicen malas palabras en inglés, mientras él dice “Sorry please” (Lo siento por favor).

Cargos que podría afrontar por el desorden público en el cine

En Estados Unidos un acto como orinar sobre un niño en un cine puede ir desde cargos por conducta desordenada, hasta delitos sexuales graves con cárcel y registro como agresor sexual, de acuerdo a sus leyes.