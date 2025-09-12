Un informe de Contraloría detecta presunto despilfarro de medio millón de soles en la compra de tres compresoras para equipos de respiración autónoma por parte de los Bomberos del Perú, según una supervisión realizada entre febrero de 2024 y mayo de 2025. El documento oficial señala problemas críticos en la instalación y puesta en marcha de estos equipos destinados a recargar cilindros de protección respiratoria, pese a que la institución insistió con el mismo proveedor durante el proceso. La investigación se inició tras evidenciarse posibles irregularidades en la adquisición de este material vital para las operaciones de emergencia.

La institución bomberil respondió que los equipos se encuentran instalados y funcionando normalmente en la estación de La Paz en San Miguel y en la compañía de Ayacucho, enviando videos como prueba de su operatividad después de que la periodista Jessica Lara realizara visitas de verificación in situ. Sin embargo, el informe de control gubernamental contradice esta versión al evidenciar que las compresoras presentan problemas operativos que impedirían su uso efectivo durante emergencias reales, generando cuestionamientos sobre la transparencia del proceso de compra. La Contraloría mantiene bajo escrutinio el uso de los recursos públicos en esta adquisición que afecta directamente la capacidad operativa de la institución.

