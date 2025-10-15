Detienen al chofer que atropelló y arrebató la vida de un menor de tan solo 5 años, identificado como Rufino Santiago López Meoño, quien conducía el vehículo con placa F0F-914 cuando subió a la vereda en San Juan de Miraflores. El imputado, que intentó darse a la fuga tras el impacto, fue capturado por Serenazgo a tres cuadras del lugar, mientras la madre del pequeño Andrés González relataba cómo compraba desayuno cuando el automóvil a excesiva velocidad segó la vida de su único hijo.

La justicia decretó nueve meses de prisión preventiva para el acusado, quien se resiste a declarar por recomendación de su abogado defensor, mientras la Fiscalía tipifica el hecho como homicidio culposo. Las cámaras de seguridad, que registraron toda la secuencia del atropello, muestran claramente cómo el conductor perdió el control y embistió al niño, un testimonio visual clave que fortalecerá el caso para que el responsable sea sancionado conforme al daño causado a la familia.

