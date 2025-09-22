La Policía Nacional y la Fiscalía detuvieron a un exmiembro de la FAP, identificado como Gerardo Saúl Chunga Zárate, y rescataron a cinco menores que eran explotadas sexualmente en un hostal del distrito de San Juan de Miraflores. El operativo, ejecutado tras una investigación conjunta, permitió liberar a cuatro adolescentes menores de 15 años, una de ellas en estado de gestación, y a otra joven que ya tiene un bebé, presuntamente concebido durante su cautiverio. El sujeto, quien fue dado de baja de la Fuerza Aérea en 2023, aprovechaba sus conocimientos en ciberdelincuencia para crear perfiles falsos en redes sociales y captar a sus víctimas bajo la promesa de ofrecerles trabajo.

Según las autoridades, Chunga Zárate operaba bajo el alias “Pollito Amarillo”, haciéndose pasar por una mujer para contactar a las adolescentes, a quienes llamaba “mis pollitas”, y luego las obligaba a tener relaciones sexuales sin protección con clientes. Durante su intervención, el implicado mostró un carnet de la FAP con vigencia hasta 2028, aunque se confirmó que ya no pertenecía a la institución al no haber alcanzado una vacante para un ascenso. Además del principal investigado, se logró la captura de otras dos personas vinculadas a la red de explotación, en un caso que ha conmocionado por la vulnerabilidad de las víctimas y el perfil del victimario.

