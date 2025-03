Deysi Araujo reveló recientemente que está siendo víctima de extorsión por parte de la peligrosa banda criminal ‘Los Pulpos’ de Trujillo. La artista ha recibido múltiples amenazas a través de llamadas y mensajes, lo que ha generado un clima de miedo e incertidumbre en su vida.

En una entrevista, Deysi Araujo contó que intentaron contactarse con ella a través de de números desconocidos y su única opción fue bloquearlos. “He hecho la denuncia, pero lamentablemente la Policía no hace nada, seguro están esperando verme muerta para recién actuar”, indicó.

Deysi Araujo además recordó que no es la primera vez que vive algo así. “Hace dos años detonaron un explosivo en la puerta de mi casa y por eso me mudé. Hasta tengo temor de salir a trabajar, no sé qué voy a hacer”, agregó.

En ese sentido. hizo un llamado urgente a las autoridades para que tomen medidas y garanticen su seguridad y la de su entorno cercano. “Tengo miedo por mi vida, todo lo que sucede es terrible”, señaló.

