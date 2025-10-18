El Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dictó siete días de prisión preliminar contra el suboficial de la Policía Nacional del Perú, Luis Magallanes Gavidia, investigado por la muerte del joven manifestante Eduardo Mauricio Ruiz Sanz durante la movilización del 15 de octubre en la Plaza Francia, en el Cercado de Lima. La medida fue dispuesta por el juez Abel Centeno Estrada, quien consideró que existen elementos que justifican la detención.

Vea también: Ministro de Justicia encabezó requisa en penal de Aucallama tras fuga de reo y destitución del director

El magistrado concluyó que la víctima no representaba un riesgo real o inminente para el agente policial en el momento del disparo y que su actuación no fue proporcional. Además, indicó que el arraigo domiciliario del suboficial es bajo y que existe peligro de fuga, lo que fundamenta la medida restrictiva. La resolución establece que Magallanes permanecerá detenido hasta el 23 de octubre, mientras la Fiscalía evalúa si solicita prisión preventiva.

En tanto, el juez rechazó el pedido de detención preliminar contra el otro agente implicado, Omar Saavedra Bautista, aunque dispuso que deberá presentarse ante todas las diligencias programadas por el Ministerio Público. En caso de no hacerlo, su comportamiento procesal será tomado en cuenta en futuros requerimientos judiciales.

El sustento judicial de la medida

Durante la audiencia, el fiscal Roger Yana Yanqui, de la Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Terrorismo, solicitó la detención con el fin de asegurar la presencia de los policías en diligencias clave, como la reconstrucción de los hechos. Sin embargo, el juez Centeno Estrada solo concedió la medida para Magallanes.

Vea también: Nuevo estado de emergencia en Lima que prepararía el Gobierno para no dar tregua a la criminalidad

En su resolución, el magistrado sostuvo que existen sospechas razonables sobre el presunto acto delictivo cometido en la Plaza Francia y que el accionar del suboficial fue desproporcionado ante la situación. Asimismo, recalcó que el comportamiento del efectivo genera indicios de obstaculización, por lo que su detención es necesaria para garantizar el curso de las investigaciones.

Defensa del suboficial Magallanes

Su abogado, Stefano Miranda, anunció que apelará la decisión judicial y cuestionó las versiones de las autoridades del sector Interior. Señaló que su defendido fue víctima de agresiones y que incluso le robaron el arma de fuego durante el incidente, lo que, según dijo, podría complicar las pericias balísticas. Además, pidió no adelantar juicios hasta que se realicen todas las diligencias correspondientes.

En tanto, juez Abel Centeno Estrada establece que suboficial PNP Omar Saavedra Bautista tiene la obligación de concurrir a todas las diligencias que programe el Ministerio Público, en caso contrario, se valorará su comportamiento procesal. — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) October 18, 2025

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO