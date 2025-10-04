La justicia dispuso la detención preliminar de Keillys Arymar Aguilera Meneses, acusada de asesinar a su esposo Alexander Valverde Laines y ocultar el cuerpo en la maletera de un vehículo en Breña. La medida fue dictada a pedido de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Lima Centro (Quinto Despacho), que la investiga por el presunto delito de parricidio.

Según el Ministerio Público, la extranjera confesó que cometió el crimen el pasado 21 de septiembre durante una discusión. Luego mantuvo el cadáver oculto en su vivienda durante varios días hasta trasladarlo al auto, donde finalmente fue hallado en estado de descomposición tras la alerta de los vecinos por el olor nauseabundo.

Fiscalía ordena diligencias urgentes

El caso permanece en investigación y la Fiscalía dispuso la realización de diligencias inmediatas, como declaraciones, peritajes y levantamiento de pruebas para esclarecer los hechos. Además, busca determinar si Aguilera actuó sola o si hubo otros involucrados en el crimen.

Vecinos alertaron del hallazgo en Breña

El cuerpo de Valverde fue descubierto el 2 de octubre dentro de un vehículo estacionado en la cuadra 9 del jirón Huaraz. Tras la intervención de la Policía, Aguilera confesó que mató a su pareja tras una pelea y lo escondió en la maletera. La pareja tenía una relación de 20 años y tres hijos en común, dos de ellos menores de edad.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía logró que se dicte la detención preliminar judicial de la ciudadana extranjera Keillys Aguilera por el presunto delito de parricidio en agravio de Alexander Valverde, cuyo cadáver fue hallado en el interior de un vehículo en Breña.



✅ La Primera Fiscalía… pic.twitter.com/F4QVcEzKTk — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 4, 2025

