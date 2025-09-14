La Fiscalía de Santa Anita obtuvo nueve meses de prisión preventiva contra Martín Effio, conductor de una unidad de transporte público investigado por el delito de homicidio culposo en agravio de dos personas y lesiones culposas contra nueve pasajeros, tras un accidente ocurrido en la Vía de Evitamiento, en el distrito de Ate.

Vea también: El papa León XIV celebra su 70 cumpleaños en la plaza de San Pedro junto a miles de fieles

Según la investigación fiscal, el bus que conducía Effio colisionó contra una baranda metálica, provocando la muerte de dos ocupantes y dejando a otros nueve con diversas lesiones. El hecho, ocurrido en una vía de alto tránsito, generó además congestión vehicular y alarma entre los testigos.

El fiscal provincial Carlos Enrique Chura Quenta, a cargo del caso, informó que además se ha solicitado la incautación de la unidad de transporte con el fin de garantizar el pago de una eventual reparación civil a favor de las víctimas y sus familias.

El Ministerio Público continúa con las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del accidente y determinar las responsabilidades penales del conductor.

Tragedia

El accidente ocurrió el pasado 11 de setiembre, alrededor de las 6:30 a. m., en la Vía de Evitamiento, a la altura del distrito de Ate. El bus de transporte público, con placa F9Y-894 y perteneciente a la empresa Real Star del Perú S.A.C., cubría la ruta Pachacámac – San Martín de Porres cuando impactó violentamente contra una baranda metálica.

Este hecho causó la muerte de dos personas y nueve pasajeros. De acuerdo con el parte policial, el conductor no contaba con licencia de conducir ni con la habilitación necesaria para ofrecer servicio de transporte público. (ANDINA)

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO