El rapero y productor Sean Combs, conocido mundialmente como Diddy, fue sentenciado este viernes en Nueva York a 50 meses de prisión —equivalentes a poco más de cuatro años— por dos cargos de transporte con fines de prostitución. Además, deberá pagar una multa de 500.000 dólares, según informaron las autoridades judiciales.

La decisión judicial llega meses después de que, en julio pasado, Combs fuera absuelto de los cargos más severos en su contra: crimen organizado y tráfico sexual. De haber sido hallado culpable de esos delitos, el rapero enfrentaba la posibilidad de una cadena perpetua.

Caso mediático

El proceso legal contra Diddy ha captado la atención de la prensa internacional por la magnitud de las acusaciones, que lo vinculan con redes de explotación sexual y fiestas privadas en las que presuntamente se cometieron abusos. La cobertura también ha resaltado la estrecha relación entre este escándalo y el mundo del espectáculo, donde Combs ha sido una figura clave durante décadas.

A pesar del fallo en su contra, Sean Combs sigue siendo reconocido por su trayectoria como rapero, productor y empresario, con una influencia notable en la industria musical estadounidense desde los años noventa. Sin embargo, su reputación se ha visto seriamente afectada por las denuncias y procesos judiciales en su contra.

Mensaje de las autoridades

La Fiscalía de Nueva York destacó que la sentencia busca enviar un mensaje contundente en la lucha contra la explotación sexual. “Nadie está por encima de la ley”, subrayaron los fiscales al remarcar que el fallo pretende ser un precedente para futuros casos relacionados con el transporte y la explotación de personas.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO