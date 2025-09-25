El streamer Diealis, un día después de la polémica desatada en su transmisión en vivo por Kick con Giancarlo Scarpati, arremetió duramente contra el cuestionado personaje, a quien no dudo de tildarlo como muerto de hambre.

“Yo si te denuncio, lo máximo que conseguiría contigo es que me pidas perdón o te sigas cayendo en tu mentira, porque plata de ti no voy a conseguir porque eres un muerto de hambre. Estás muerto”, expresó en un primer momento.

Seguido a ello, el también polémico creador de contenidos también aseguró que Scarpati no resalta en la farándula local por no contar con solvencia económica y estar en el ‘mundo oscuro’.

“Tú no te desapareces porque quieres darte vacaciones, tú desapareces porque no tienes plata, porque te vas al mundo oscuro y en un momento quieres salir adelante otra vez, y en vez de ser inteligente y no haberte dejado llevar por como estabas tú, tuviste que pelearte con tus amigas que no hicieron nada”, señaló.

TAMBIÉN ES RESPONSABLE

Magaly Medina no solo lamentó el estado en el que se mostró Giancarlo Scarpati en el stream de Diealis, sino que también consideró que el responsable de los hechos por ‘resucitar’ a un personaje para ponerlo en su entorno.

“¿De quién es el streaming? De él, ¿Quién es el que responde ante Kick? Él, ¿Quién es el que pone las reglas? Él. Entonces no le eches la culpa a los invitados de que el show te salió como un tiro por la culata, y llamarlo ‘muerto de hambre’ y ‘tusero’, habla peor de ti, que del otro”, cuestionó la conductora.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO