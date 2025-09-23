Diealis y Giancarlo Scaparti enfrentan las consecuencias de un ‘chupistream’ que terminó en conflicto tras revelarse audios donde se mencionan drogas y se confirma la participación de una menor de edad. Magaly Medina dedicó un segmento de su programa a analizar esta polémica, presentando los mensajes de audio en los que Diealis invita a Scaparti a su casa en La Molina con condiciones específicas: llevar mujeres atractivas y sustancias ilícitas para consumir después de la transmisión en vivo. Scaparti, descontento con el desarrollo de los eventos, decidió exponer estas conversaciones donde el streamer muestra mayor interés en “tener confianza con las chicas” que en el contenido mismo.

El encuentro contó con la presencia de una mujer vinculada al cine para adultos y dos jovencitas idénticamente vestidas, una de las cuales resultó ser menor de edad según reveló la investigación del programa. La ‘Urraca’ mostró su preocupación por la naturalidad con la que ambos influencers manejan temas sensibles como el consumo de drogas y la participación de menores en sus actividades.

