La difusión de audio de Juan José Santiváñez genera interrogantes sobre si solo afectaría al premier Eduardo Arana, mientras circulan versiones periodísticas no confirmadas sobre un posible cambio de gabinete que incluiría el reemplazo del presidente del Consejo de Ministros. Según estas especulaciones políticas, el titular del Ministerio de Educación emergería como el favorito para asumir la Presidencia del Consejo de Ministros, un movimiento que buscaría contener el desgaste político causado por los múltiples audios atribuidos al ministro de Justicia, quien insiste en que su voz ha sido falsificada mediante inteligencia artificial.

El caso Santiváñez se complica ante su negativa a someterse a peritajes independientes que verifiquen la autenticidad de las grabaciones, desacreditando incluso el análisis realizado por la Fiscalía mientras el Congreso mantiene un inexplicable silencio sobre la situación. Esta postura del ministro de Justicia, quien adicionalmente se desempeña como asesor legal de la presidenta Boluarte, genera creciente escepticismo político y ciudadano sobre la transparencia del gobierno frente a los graves señalamientos revelados en las controvertidas grabaciones.

