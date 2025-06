Dilbert Aguilar ha confirmado que se reconcilió con su esposa Jhazmín Gutarra, tras el escándalo mediático que desató su presunta infidelidad. En una emotiva entrevista con La Chola Chabuca, el cumbiambero reconoció sus errores y destacó que, pese a todo lo que se ha dicho en televisión, su prioridad es mantener unida a su familia.

“Te dije, estoy contigo, te he calmado porque tú eres un poco fosforito, querías ir a cualquier medio a rayarte. He cometido errores, hemos cometido errores”, confesó Aguilar, dejando entrever que ambos pasaron por un momento crítico, pero optaron por darse una nueva oportunidad.

El cantante también fue tajante al señalar que las críticas no lo afectan y que su foco está en el bienestar de su hija: “Luchamos por nuestra niña, el resto no me importa, que me digan cachudo, sacolargo. No me importa, yo estoy con mi esposa y con mi familia”, declaró, haciendo frente a los comentarios que circularon en redes y programas de espectáculos.

