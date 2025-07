Dilbert Aguilar ha dejado entrever que se encuentra separado de Jhazmín Gutarra, luego del escándalo en el que varias exparejas de la corista aseguraron haber mantenido un amorío con ella mientras estaba con el cantante.

Desde entonces, ambos han evitado referirse directamente a su relación; sin embargo, en una reciente entrevista, Aguilar sorprendió al confirmar entre risas: “Yo también soy soltero ahorita”, cuando fue consultado por su vida sentimental.

La entrevista tomó un giro coqueto cuando la reportera le preguntó si ya se venía el matrimonio, a lo que Dilbert respondió bromeando: “¿Contigo?”, provocando risas. Luego agregó: “¿Estás soltera, no? Yo también soy soltero ahorita”, reafirmando su soltería. Aunque no dio detalles sobre si la relación con Jhazmín terminó oficialmente, su actitud dejó entrever que ya no están juntos y evitó ahondar para no generar más comentarios en redes.

Finalmente, al ser consultado sobre si se casará con la madre de su hija, el cantante contestó con una frase ambigua: “No se sabe. Dios lo sabe. No es necesario casarse para vivir bien o para tener una buena relación con alguien”.

Fuente: América TV

