Dilbert Aguilar, líder de la orquesta La Tribu, reapareció en escena tras sufrir un aparatoso accidente que le provocó una fisura en la cadera. El artista, que tuvo que cancelar presentaciones en Madre de Dios, decidió continuar con sus compromisos musicales, esta vez desde una silla de ruedas. “Voy a cumplir mis presentaciones con mi sillita de ruedas, soy muy responsable con mi chamba”, declaró para un programa de televisión.

El cantante fue visto ingresando al Hospital Cayetano Heredia acompañado de su expareja Jhazmín Gutarra, quien lo apoyó durante el proceso médico. Aunque no quiso revelar detalles del accidente, Aguilar aseguró que está en recuperación y que deberá evitar apoyar su pierna por al menos un mes.

El show debe continuar: ovación en Andahuasi

La reaparición de Aguilar se dio en el pueblito de Andahuasi, Lima, donde fue recibido con aplausos y muestras de cariño. Fans lo grabaron mientras era asistido por personal de seguridad para subir al escenario en silla de ruedas. A pesar de las limitaciones físicas, el artista ofreció un espectáculo completo, demostrando que su energía y entrega siguen intactas.

“Pensé que era leve, pero los doctores me inmovilizaron por completo”, confesó en redes sociales, donde también agradeció el apoyo de sus seguidores. La escena se volvió viral, generando mensajes de admiración por su valentía y profesionalismo.

Compromiso, dolor y resiliencia

Dilbert Aguilar ha enfrentado varios desafíos de salud en los últimos años, incluyendo una severa neumonía en 2024. Sin embargo, su reciente lesión lo obligó a replantear sus presentaciones. “No puedo pisar, pero eso no significa que me detenga”, afirmó con firmeza.

El cantante no ha confirmado si será operado, pero continúa con terapias y chequeos médicos. Mientras tanto, sigue cumpliendo con sus conciertos pactados, demostrando que la música es más que un trabajo: es su motor de vida.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO