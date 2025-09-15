La presidenta Dina Boluarte se mostró a favor de un nuevo retiro de fondos de las AFP, declarando que “es el dinero de la familia que trabaja”. La mandataria, quien coordinó esta postura con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), argumentó que las familias deben decidir cuándo utilizar sus recursos, pese a las advertencias técnicas sobre el impacto previsional.

Su posición contradice abiertamente las declaraciones del ministro Raúl Pérez Reyes, quien calificó un posible octavo retiro como “el peor de todos” por sus consecuencias económicas. El respaldo presidencial se produce después de las masivas protestas ciudadanas realizadas frente al Congreso, donde se exigía la aprobación de esta medida.

