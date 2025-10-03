La presidenta Dina Boluarte agradeció al ministro de Salud, César Vásquez, por su gestión al frente del sector, destacando el profesionalismo y compromiso que demostró durante su periodo en el cargo. La mandataria recordó que cuando lo entrevistó para el puesto, supo que cumpliría con las expectativas porque desde joven se había preparado para alcanzar esta responsabilidad de Estado.

Bajo su liderazgo, el Ministerio de Salud alcanzó un nivel de ejecución presupuestal sin precedentes, que superó el 60% por primera vez en la historia, un logro que refleja su eficiencia como gestor público. Este indicador, que nunca antes se había conseguido, demuestra la capacidad administrativa del ministro, quien materializó la promesa que hizo a sus padres de servir al país desde las más altas funciones.

